18 maanden cel voor Keith B. voor ontucht met minderjarige

Een 61-jarige Keith B., die zichzelf verslavingsdeskundige noemde, is in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden voor ontucht met een minderjarige die aan zijn zorg was toevertrouwd. Dat heeft het gerechtshof Amsterdam vandaag beslist. De rechtbank legde eerder een gevangenisstraf van 4,5 jaar op. Het Openbaar Ministerie eiste in hoger beroep een gevangenisstraf van 6 jaar, tbs met dwangverpleging en een langdurig beroepsverbod.

Lagere straf

Het gerechtshof acht niet bewezen dat de verdachte het slachtoffer heeft verkracht. Het hof acht wel bewezen dat hij ontucht pleegde, maar niet onder dwang en niet als hulpverlener. Dat seksuele handelingen hebben plaatsgevonden tussen de verdachte en de minderjarige die aan zijn zorg was toevertrouwd, waarbij hij misbruik heeft gemaakt van haar kwetsbare positie, is wel bewezen. Omdat het hof tot een andere en mindere bewezenverklaring komt dan de rechtbank legt het hof een lagere straf op en vindt het tbs met dwangverpleging niet op zijn plaats. Het hof komt ook niet tot oplegging van een beroepsverbod, omdat dat wettelijk gezien niet mogelijk is aangezien niet bewezen is dat hij het feit als hulpverlener heeft gepleegd. De verdachte wordt onmiddellijk in vrijheid gesteld, omdat hij al langer vastzit dan de oplegde straf.

Ontneming

Verder heeft het gerechtshof beslist dat de verdachte een bedrag van 20 duizend euro als wederrechtelijk verkregen voordeel moet betalen aan de Staat omdat hij een aan hem in een eerdere zaak opgelegd beroepsverbod heeft overtreden.