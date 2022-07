Ombudsman: Overheid komt beloften schadeafhandeling watersnood Limburg niet na

De overheid heeft de hoge verwachtingen die zij wekte na de watersnood in Limburg precies een jaar geleden, niet waargemaakt. 'Volgens veel getroffenen is er geen sprake van ruimhartige vergoedingen en wordt er onvoldoende gekeken naar persoonlijke situaties', zo meldt de Ombudsman donderdag.

Snelheid en duidelijkheid

'Daarnaast ontbreekt het in de schadeafhandeling aan snelheid en duidelijkheid', zo concludeert de Nationale ombudsman na een bezoek aan de getroffen gemeenten en gesprekken met inwoners, bestuurders en medewerkers. De ombudsman heeft daarom in een brief de minister van Justitie en Veiligheid verzocht na te gaan hoe bij toekomstige crisissituaties voorkomen kan worden dat verwachtingen en toezeggingen niet waargemaakt worden.

Nationale ramp

Enkele dagen na de watersnood riep premier Rutte de watersnood formeel uit tot nationale ramp. Hiermee werd de Wet Tegemoetkoming bij Schade (WTS) in werking gesteld. Hierdoor zouden gedupeerden snel duidelijkheid krijgen of hun schade werd vergoed door de overheid als hun verzekering de schade niet zou dekken.

'Schade vaak na jaar nog niet afgehandeld'

In de gesprekken die de Nationale ombudsman recent voerde blijkt dat de schade een jaar later vaak nog niet afgehandeld is. Zo sprak hij een gezin, met een dochter met beperking, dat nog steeds op het beton in de woonkamer leeft. Deuren klemmen en de vloer in de keuken en de gang moet er alsnog uit. Ze hebben nog geen enkele financiële tegemoetkoming gehad.

Van kastje naar de muur

Uit de gesprekken die de ombudsman voerde bleek er nog veel onduidelijk te zijn over de WTS en de verschillende procedures die mensen moeten doorlopen. Daarbij komt dat burgers met te veel partijen moeten schakelen om schade vergoed te krijgen en zijn verantwoordelijkheden onduidelijk. Zo verblijft een jong gezin sinds de watersnood in een vakantiewoning, zonder zicht op een oplossing. Er is iets mis met de fundering van hun woning, maar partijen (verzekeringsmaatschappij, RVO, schade-expert en aannemer) wijzen constant naar elkaar.

Belofte maakt schuld

Volgens de ombudsman moet de overheid er juist in crisistijd staan voor haar burgers. 'Mensen hebben na een ramp meer dan ooit behoefte aan een overheid die snel handelt, luistert en ontzorgt. De overheid moet in tijden van crisis die maatregelen nemen die burgers zo snel mogelijk weer op de been helpen. Dat is in het geval van de watersnood niet goed gegaan. Wat je belooft moet je doen. Ik roep de minister van Justitie en Veiligheid dan ook op om voor alle getroffenen nu echt orde op zaken te stellen en ervoor te zorgen dat dit bij een volgende crisis niet meer voorkomt', aldus Reinier van Zutphen, Nationale Ombudsman.