Vrouw overleden na verkeersruzie

Het is even na 19.00 uur wanneer de bestuurster van een personenauto in aanrijding komt met een geparkeerde auto op de Kerkstraat in Lith. Om de andere partij te achterhalen doet ze navraag van wie de beschadigde auto is.

Ernstig gewond

Kort daarna melden zich een man en een vrouw die aangeven eigenaar te zijn van de auto. De drie personen gaan met elkaar in gesprek. Op zeker moment wordt het gesprek grimmig en ontstaat er een woordenwisseling. Deze woordenwisseling loopt uit hand. De bestuurster van de auto rijdt vervolgens weg en de man wordt hierbij meegetrokken. De vrouw belandt op de motorkap. Hoe dat precies is gebeurd, wordt onderzocht. De auto komt verderop tot stilstand. De 38-jarige vrouw raakt bij het incident ernstig gewond en is later die nacht aan haar verwondingen overleden.

De politie doet verder onderzoek naar de feiten en omstandigheden die hebben geleid tot dit incident. De 69-jarige bestuurster is aangehouden. De rol van de 42-jarige partner van de overleden vrouw wordt ook onderzocht.