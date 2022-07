Motorrijder onderuit

Een motorrijder was in een bocht onderuit gegaan en raakte daarbij gewond. Omstanders wisten de motor van de man af te tillen en verleende eerste hulp. Dit werd later overgenomen door ambulancepersoneel terwijl de politie het verkeer regelde. De weg was tijdelijk gestemd voor het overige verkeer, maar men kon over het fietspad om het ongeval heen.