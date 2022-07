Stichting Vierdaagsefeesten en gemeente Nijmegen ondertekenen convenant

Het is een bijzondere overeenkomst die de stad met Stichting Vierdaagsefeesten heeft. Voor één week in het jaar zijn zij verantwoordelijk voor de inrichting van de binnenstad als festivalterrein. Als je als ondernemer bijvoorbeeld een terras hebt in de binnenstad, krijg je van de gemeente hiervoor een vergunning voor 51 weken per jaar, maar voor de derde week van juli vraag je die aan bij Stichting Vierdaagsefeesten.

Burgemeester Bruls: “Wij stellen een groot vertrouwen in de Stichting Vierdaagsefeesten om ieders plannen zorgvuldig samen te voegen, af te wegen en op elkaar af te stemmen tot één grote vergunningsaanvraag, die we vervolgens als gemeente in behandeling nemen. Een unieke samenwerking waarvan veel andere steden willen weten hoe die in elkaar steekt. We zijn blij om ook de komende 4 jaar weer op deze manier samen te werken, want door alle inspanningen van Stichting Vierdaagsefeesten is het mogelijk om zo’n groots evenement te kunnen organiseren. De Vierdaagsefeesten zijn sinds vele jaren een visitekaartje voor onze stad!”

Het convenant voor de komende vier jaren is een voortzetting van huidige afspraken, met enkele aanscherpingen die passen bij de ambities van de stichting, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, diversiteit en inclusie en aansluiting bij de citymarketing. Dankzij een aanvullende subsidie van de gemeente was het bijvoorbeeld mogelijk om dit jaar te starten met een nieuw recyclesysteem voor alle softcup drinkbekers, waarvoor de bezoeker van de Vierdaagsefeesten eenmalig een duurzaamheidstoeslag van 50 cent betaalt, als de lege beker bij de volgende bestelling weer ingeleverd wordt aan de bar. Dit najaar worden nieuwe plannen gesmeed om toe te werken naar zo klimaatneutraal mogelijke Vierdaagsefeesten in de toekomst.

René Penning de Vries: “Wij danken de gemeente voor het vertrouwen dat zij in ons stellen, om deze unieke samenwerking ook de komende jaren te mogen voortzetten. Wij kijken ernaar uit om het komend najaar met alle betrokkenen concrete plannen te smeden hoe we de Vierdaagsefeesten de komende vier jaar nóg duurzamer, inclusiever en innovatiever kunnen maken. Dat kunnen we alleen maar realiseren dankzij deze intensieve samenwerking met de gemeente.”

De samenwerking is eind jaren ’60 gestart op initiatief van Stichting ACBN, nog steeds de moederorganisatie achter Stichting Vierdaagsefeesten, voorheen Zomerfeesten. ACBN Evenementenbureau is ontstaan uit een samenwerking van ondernemers uit de binnenstad, die het zonde vonden dat er jaarlijks tijdens De 4Daagse zoveel wandelaars én aanmoedigers naar de stad kwamen, waar vervolgens niets voor was georganiseerd. Toen in 1970 de eerst Zomerfeesten werden georganiseerd, leidde dat niet alleen tot een geweldig feest voor al het toegestroomde publiek, maar ook tot een omzetstijging van 20%-60% voor de binnenstadsondernemers. Inmiddels zijn de Vierdaagsefeesten uitgegroeid tot het grootste evenement van Nederland, met zo’n anderhalf miljoen bezoekers verspreid over zeven dagen. De programmering is flink uitgebreid: van één naar dit jaar bijna 50 podia, met optredens en voorstellingen gericht op een zo breed mogelijk publiek.

Joris Bouwmeister: “Wij zijn er vooral trots op dat de Vierdaagsefeesten ook bovenaan staat als aantoonbaar het evenement met de beste sfeerbeleving van Nederland. Dat komt echt doordat we dit als stad met zoveel partijen samen doen, uiteindelijk zijn wij slechts de regisseur van het evenement die alle plannen samenvoegt, accenten legt en er één geheel van maakt. Wij kijken vol vertrouwen naar de toekomst, maar gaan er nu eerst een geweldige editie 2022 van maken!”