4Daagse start op woensdag

Het weeradviesteam is bij elkaar gekomen om de aanstaande hitte te beoordelen in relatie tot de eerste wandeldag. Het weeradviesteam (met o.a. een meteroloog, inspanningsfysioloog, sportpsycholoog en Rode Kruis) hebben unaniem geadviseerd de eerste 4Daagsedag af te gelasten. Vanwege de extreme hitte wordt de te verwachten druk op de zorg te hoog om een veilige wandeldag en rest van de 4Daagse te kunnen organiseren. Met voorspelde pieken van 39 graden wordt waarschijnlijk de hoogste temperatuur ooit gemeten in 104 edities 4Daagse geschiedenis.

Hoewel meerdere alternatieve scenario’s zijn getoetst ziet het adviesteam geen andere optie het bestuur te adviseren om de eerste wandeldag te schrappen. Het 4Daagsebestuur heeft het unanieme advies overgenomen waarbij de 4Daagse 2022 een 3Daagse wordt met een feestelijke intocht op vrijdag 22 juli.

Burgemeester Bruls: ‘De organisatie heeft een moeilijk besluit moeten nemen. Ik heb alle begrip voor hun besluit dinsdag niet te starten. De veiligheid van de deelnemers en vrijwilligers staat voorop. Laten we ons richten op de andere drie dagen en er dan een mooi wandelfeest van maken’.

Rode Kruis

“Het Rode Kruis staat achter de beslissing om de eerste dag van de 4Daagse te annuleren. We vinden het jammer voor zowel de wandelaars als de Stichting DE 4DAAGSE en alle andere betrokken partijen, dat dit besluit is genomen, maar het is een weloverwogen beslissing. Het weerbeeld is momenteel extremer dan in 2006, dus het is voor de wandelaars - ook met alle voorzorgsmaatregelen - niet verstandig om te gaan lopen. Daarnaast vinden wij het ook niet verantwoord voor onze hulpverleners, die vanwege deze weersomstandigheden en de vele uitvallers die dit met zich mee zou kunnen brengen, overbelast of zelf oververhit zouden kunnen raken.. Als Rode Kruis adviseren wij aan de wandelaars én feestgangers om de drukte zoveel mogelijk te vermijden, veel water te blijven drinken, de schaduw op te zoeken en de huid te beschermen tegen de zon."

Defensie

Commandant Verzorging Heumensoord, Luitenant Kolonel Haasnoot: "Ik heb alle begrip voor de genomen maatregelen. Vanzelfsprekend staat de gezondheid van de wandelaars voorop. We zijn aan het inventariseren wat de maatregelen voor onze mensen betekent. We kijken er naar uit om woensdag van start te gaan."

NGS

“Het Nederlands Genootschap voor Sportmassage (NGS) is met 125 NGS-masseurs aanwezig om deelnemers tijdens de 4Daagse te voorzien van een massage. Dit doen we niet alleen onderweg op de medische verzorgingsposten, maar ook op de locatie op het start-/finishterrein.

De verzorgingspost op de Wedren zal dinsdag open zijn van 09.00 tot 13.00 uur om deelnemers te masseren of te voorzien van een elastische tape. Wij zijn er om deelnemers optimaal te prepareren en over de finish te krijgen. Ondanks dat er helaas nog niet gewandeld is, willen we wandelaars daarom de kans geven om gebruik te maken van onze diensten op dinsdag.”

Door het afgegeven hitteplan vanuit de overheid (dat in gaat op maandag 18 juli) sorteert het 4Daagsebestuur voor dit extreem weer scenario.

Omdat dit hitteplan ingaat op maandag 18 juli worden de tijden van aanmelding aangepast. Op maandag sluiten de registratiebureaus om 14:00 uur. Er wordt een extra mogelijkheid gegeven om het startbewijs op te halen op dinsdag 19 juli van 08:00 uur tot 12:00 uur.