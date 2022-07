Rode Kruis test snellere manier van blaarbehandeling op Nijmeegse Vierdaagse

'Kortere behandeltijd'

De behandeltijd voor de wandelaars wordt op deze manier korter omdat zij de voeten na de blarenbehandeling zelf zullen voorzien van talkpoeder. Naar schatting kan er op deze manier per wandelaar tot twee minuten winst wordt geboekt. In totaal gaan ongeveer 650 hulpverleners voor het Rode Kruis aan de slag om de wandelaars zo goed mogelijk te helpen om de finish te kunnen halen.

Talkpoeder

Het Rode Kruis kijkt ieder jaar hoe de hulp zo efficiënt mogelijk kan verlopen. Het is dit jaar voor het eerst dat de wandelaars na de blaarbehandeling zelf de voeten voorzien van talkpoeder.

Fixatiepleisters

Het Rode Kruis doet nog meer om het blaren behandelen snel te laten verlopen. Zo gebruiken de hulpverleners ook dit jaar de fixatiepleister, die een extra korte behandeltijd heeft. Naast de behandeling met de fixatiepleister zullen de hulpverleners ook de reguliere behandelmethodes zoals het afplakken met kleefpleisters en de behandelmethode met vette watten toepassen.

Vrijwilligers

Het Rode Kruis zet dit jaar zo'n 300 EHBO’ers, 35 verpleegkundigen en 15 artsen in bij de wandelmars. Zij staan op posten langs de route en ook op het start/finish-terrein waar een behandelcentrum is voor negentig blaarbehandelingen tegelijkertijd. Ook zijn er honderden vrijwilligers actief in ondersteunende diensten zoals in de logistiek, de meldkamer en in de verblijflocaties voor de vrijwilligers. Tijdens de feesten in Nijmegen worden dagelijks ongeveer zeventig vrijwilligers ingezet

Hitte

De EHBO'ers, artsen en verpleegkundigen behandelen naast blaren ook andere wandelblessures zoals verstuikingen en krampen. Daarnaast zijn ze deze week extra alert op wandelaars die zijn overvallen door de hitte. Verder staan ze klaar om te helpen bij ander EHBO-leed tijdens de wandeling of tijdens de Nijmeegse feesten.

Droge sokken

Het belooft woensdag een warme dag te worden. Het Rode Kruis zal samen met de betrokken partijen blijven schakelen over de warmte. Wandelaars worden verzocht om onder andere genoeg te drinken, de schaduw op te zoeken en de huid te beschermen tegen de felle zon. Daarnaast adviseert het Rode Kruis hen om droge sokken te dragen om blaren te voorkomen.