Woningbrand in Appingedam

Een brand in een woning heeft donderdagmorgen voor grote schade gezorgd aan een woning in Appingedam.

Het vuuraan de Westersingel werd door buren bij de brandweer gemeld. Bij aankomst van de hulpdiensten bleek er niemand thuis te zijn. Doormiddel van het verbreken van een deur wist de brandweer zich toegang te verschaffen tot de woning.

De brand is vermoedelijk ontstaan in een van de slaapkamers. Nadat het vuur gedoofd was, kon de brandweer de woning ventileren. De toedracht van de brand is niet bekend.