Rotterdamse (47) overleden na val uit woning man (50) zwaargewond, politie start onderzoek

In Rotterdam is vrijdagochtend vroeg rond 07.05 uur een 47-jarige vrouw uit haar woning aan de Wolphaertsbocht gevallen. 'Zij is overleden aan haar verwondingen', zo meldt de politie vrijdag.

Man (50) zwaargewond

'Een 50-jarige man, de andere bewoner, werd zwaargewond aangetroffen aan de achterzijde van de woning. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis', aldus de politie die een onderzoek is gestart.

Sporenonderzoek

Toen hulpdiensten ter plaatse kwamen is de vrouw nog gereanimeerd. Helaas mocht dat niet meer baten. Wat er precies vooraf is gegaan en wat er zich heeft afgespeeld in de woning is vooralsnog onduidelijk. De politie doet sporenonderzoek en spreekt met getuigen.