Beschonken automobilist rijdt met auto in sloot bij Ees

In de nacht van vrijdag op zaterdag zag een getuige om 00.13 uur een auto op de N34, ter hoogte van Ees, slingeren, vervolgens slippen en aan de overzijde in de sloot eindigen.

Duitser

De bestuurder, een 34-jarige man uit Duitsland, is door de brandweer uit de auto gehaald. Opname in het ziekenhuis was niet noodzakelijk, wel mocht hij plaatsnemen in de politieauto voor een nader onderzoek op het politiebureau Exloo aan het ademanalyseapparaat op verdenking van alcohol gebruik.

Alcohol

Hij bleek 875 ug/l te blazen. Bijna vier keer meer dan is toegestaan. Op het politiebureau is hij verhoord. Zij rijbewijs is ingevorderd en hij is bij het CBR voor een educatieve maatregel aangemeld.

Auto geborgen

De brandweer Borger heeft de auto veiliggesteld door de accuklemmen te ontkoppelen. Een berger heeft de auto weggehaald. Het verkeer had weinig hinder van het ongeval.