Voertuig te water blijkt 'slechts' een bumper in sloot

De hulpdiensten rukten zaterdagmiddag groots uit voor een voertuig te water op Laantje Zegenwerp in Sint-Michielsgestel. Een voorbijganger zag in een sloot een voorwerp lijkend op een auto, en besloot de hulpdiensten in te schakelen.