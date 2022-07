Verdachte (53) filmde terwijl plaatsgenoot aan het verdrinken was

De politie heeft vrijdagavond 22 juli in ’s-Hertogenbosch een 53-jarige man uit die plaats aangehouden. Het Openbaar Ministerie verdenkt deze man er van dat hij een even oude plaatsgenoot kort daarvoor in hulpeloze toestand heeft achtergelaten toen hij in zwemplas Het IJzeren Kind in Rosmalen in de problemen kwam. 'Het onderzoek naar het incident en de rol van de verdachte loopt nog', zo meldt het OM dinsdag.