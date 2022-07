Politie houdt 42-jarige verdachte dumpen afval op A18 op heterdaad aan

Op heterdaad

Omstreeks 22.15 uur werd een groep van zo’n 30 trekkers waargenomen op de N18, rijdend in de richting van de A18. Ter plaatse troffen agenten aan het begin van de A18, ter hoogte van Westendorp, een blokkade aan, waarbij afval gedumpt was. 'De verdachte werd op heterdaad betrapt bij het dumpen van afval op die locatie. Daarop is de verdachte op heterdaad aangehouden. De recherche onderzoekt de zaak. De verdachte zit nog vast', aldus de politie.

Politie: Stop met het veroorzaken van gevaarlijke situaties

Het bewust in brand steken van strobalen, het dumpen van afval waaronder ook asbesthoudende materialen en het uitrijden van mest veroorzaken zij schade en onveilige (verkeers)situaties. Door de politie wordt onderzocht wie hiervoor verantwoordelijk zijn.