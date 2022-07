Brand in meterkast van woning aan de Pater L.A. Bleysstraat in Best

Best In de nacht van zaterdag op zondag werd de brandweer rond 01.25 uur gealarmeerd voor een woningbrand aan de Pater L.A. Bleysstraat in Best. De brand woedde in de meterkast en ging gepaard met hevige rookontwikkeling.

Woning geventileerd De brandweer heeft de woning geventileerd met een overdrukventilator. Nadat de deur van de meterkast werd buiten gezet was goed zichtbaar aan de binnenkant van de deur dat de brand de nodige schade had aangericht. Gelukkig bleven de bewoners ongedeerd, een kind kreeg zelfs een traumabeertje van de brandweer. Over de oorzaak van de brand is bij ons niets bekend. De brand trok het nodige bekijks van omwonenden.