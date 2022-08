Vrouw (61) raakt macht over stuur kwijt, fietser (90) overleden na aanrijding

Afgelopen zaterdag is een 90-jarige inwoner van Breda in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden nadat hij vrijdag op zijn fiets door een auto op het fietspad werd aangereden. Dit meldt de politie maandag.

Macht over stuur kwijt

De man reed vrijdag 29 juli 2022 om 14.15 uur op zijn fiets op het fietspad langs de Ulvenhoutselaan. Plotseling verloor de bestuurder van een auto die op de Ulvenhoutselaan reed op nog onverklaarbare wijze de macht over de auto en schoot het fietspad op. Daar werd de fietser geraakt.

Onderzoek

De fietser is door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hij is daar zaterdag als gevolg van de verwondingen die hij bij de aanrijding had opgelopen overleden. Tegen de 61-jarige bestuurster uit Berkel-Enschot wordt proces-verbaal opgemaakt. Verkeersspecialisten onderzoeken de zaak verder.