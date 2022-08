Beroving in Delft na afspraak Marktplaats

Maandagavond rond 21.00 uur sprak het slachtoffer aan de Apolloweg met de verdachte af voor de verkoop van een camera via de website Marktplaats. Het slachtoffer kreeg een klap in zijn gezicht, waarna de verdachte ervandoor ging. De verdachte werd later aangehouden.