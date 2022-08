Auto op zijn kant bij kop- staartbotsing snelweg A50 Sint-Oedenrode

Auto op zijn kant

De bestuurder van een bestelauto reed achterop zijn voorganger, een personenauto, die vervolgens op zijn kant terecht kwam. De auto kwam tot stilstand tegen de tunnelwand.

Gewond

De bestuurder van de personenauto is met onbekend letsel per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder van de bestelauto bleef ongedeerd. Waardoor het ongeval kon gebeuren is niet bekend. De politie is een onderzoek gestart. Een bergingsbedrijf kwam ter plaatse en heeft beide voertuigen afgevoerd.