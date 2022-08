Politie onderzoekt twee autobranden in Zaandam

In de nacht van dinsdag op woensdag vonden twee autobranden plaats in Zaandam. Dinsdag rond 23.50 uur stond een geparkeerde personenauto in de Cronjéstraat in brand. Later die nacht, woensdag rond 03.15 uur, vond een tweede autobrand plaats in de Dr. Schaepmanstraat.