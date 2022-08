Voetganger zwaargewond na aanrijding Tilburg, auto rijdt door

Op Roze Maandag, 25 juli jongstleden, is een 47-jarige vrouw uit Tilburg in haar woonplaats omstreeks 11.30 uur aangereden toen zij overstak op de Jan Heijnsstraat in de richting van de grote supermarkt. 'Het verkeerslicht stond voor haar op groen. Ze werd geschept door een grote grijze auto die van links kwam vanaf de rotonde. De automobilist reed door. Ze raakte zwaargewond', zo meldt de politie die een onderzoek heeft ingesteld naar het ongeval en op zoek is naar getuigen.