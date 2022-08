LTO Nederland roept op alert te blijven op dierextremisten

LTO Nederland is bezorgd over berichten die rondgaan op sociale media uit de extremistische hoek van dierenactivisten waarin wordt opgeroepen tot stalbezettingen. LTO Nederland neemt dit soort dreigberichten zeer serieus en roept haar leden op om waakzaam te blijven voor mogelijke acties.

De dreigberichten, die rondgaan op sociale media zoals appgroepen en facebook, zijn gericht aan veehouders. De afzenders van de berichten roepen op de komende tijd stallen te bezetten en om dieren uit stallen te laten. LTO Nederland roept haar leden daarom op waakzaam te zijn, maar ook om de rust de bewaren. Belangrijk is dat boeren weten wat zij kunnen doen aan de preventie van incidenten door dierextremisten, maar ook hoe te handelen bij een verdachte situatie of een daadwerkelijke inbraak. Het factsheet ‘Dierenrechtacties in de agrarische sector’, op verzoek van en in samenwerking met LTO Nederland opgesteld door het ministerie van Justitie en Veiligheid, helpt daarbij.

Richtlijnen bij aangifte

Een (dreiging van een) stalbezetting zorgt voor onrust en angst bij boeren. Daarnaast is de impact van een inbraak op het getroffen bedrijf zeer groot: zowel voor de dieren in de stal als voor de betreffende veehouder en zijn of haar familie.

LTO Nederland roept haar leden die te maken hebben met bedreiging, intimidatie en/of inbraken door dierextremisten op om aangifte te doen. Daarvoor zijn samen met de Nationale Politie richtlijnen opgesteld. Het is namelijk van belang dat er speciale code aan de aangifte wordt toegevoegd, zodat deze wordt gedeeld met het team Contra Terrorisme, Extremisme & Radicalisering van de Nationale Politie.