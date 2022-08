Twee gewonden bij steekincident in Assen

Rond 23:45 uur kwam bij de hulpdiensten de melding binnen van een steekincident aan de Nobellaan. Toen agenten en de ambulance ter plaatse kwamen troffen zij daar een 37-jarige man uit Assen gewond aan in een woning. De politie is direct een onderzoek gestart en in de woning werd een 28-jarige vrouw uit Assen aangehouden als verdachte. Het slachtoffer werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. In de woning werd sporenonderzoek gedaan.

Tweede melding

Even later, rond 00:15 uur, kwam de melding binnen van een steekincident aan de Mr. P.J. Troelstralaan. Het slachtoffer was gewond aangekomen. Ook in die woning werd direct een onderzoek gestart en al snel bleek dat er een mogelijk verband was met het incident aan de Nobellaan. Mogelijk heeft daar een conflict plaatsgevonden en is het tweede slachtoffer daar ook gestoken en heeft deze persoon daar ook een rol in gehad. In het onderzoek naar deze incidenten is deze 39-jarige man uit Assen daarom ook aangehouden als verdachte, op verdenking van mogelijke betrokkenheid bij deze steekincidenten.