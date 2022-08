Politie onderzoek overlijden 22-jarige man na val van boot

Woensdagavond viel op de Maas bij Empel een 22-jarige man uit Sint Michielsgestel door vooralsnog onbekende oorzaak van een boot en kwam niet meer boven. 'We zijn een onderzoek gestart naar de precieze omstandigheden waardoor de man te water is geraakt', zo meldt de politie vrijdag

Lichaam gevonden

Een zoektocht door diverse hulpdiensten naar de man leverde die avond niets op. Nadat de zoekactie donderdag weer was opgestart, werd door een gespecialiseerd zoekteam van de Landelijke Eenheid een lichaam gevonden. Inmiddels staat vast dat het, zoals al meteen werd aangenomen, om de vermiste man gaat.

Duikteam

Tijdens de zoektocht op woensdag werden politie-eenheden van Oost-Brabant en Oost-Nederland en een duikteam van de brandweer ingezet. Ook medewerkers van Rijkswaterstaat en Landelijk Team Onderwater Zoekingen (LTOZ) van de politie sloten aan. De collega's van het LTOZ vonden aan het begin van de donderdagmiddag het stoffelijk overschot van een man.

Onderzoek

De politie startte een onderzoek naar de omstandigheden waaronder de man te water is geraakt. Daarom worden onder andere de andere opvarenden van de boot verklaringen opgenomen. Uit het onderzoek zal moeten blijken of iemand iets te verwijten is. De boot, waarvan één van de opvarenden ook de eigenaar is, werd ten behoeve van nader technisch onderzoek in beslag genomen.

Team Infra

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het team Infra van de Landelijke Eenheid. Deze dienst houdt zich bezig met de onveiligheid en criminaliteit op de Nederlandse hoofdinfrastructuur: op de snelweg, het water, het spoor en in de luchtvaart. De dienst biedt verder luchtsteun om de slagkracht van de politie te verhogen.