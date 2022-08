Drie verdachten aangehouden na achtervolging tegen verkeer in

'Opvallend' hoge snelheid

Rond 06.00 uur kreeg de meldkamer van Zeeland – West-Brabant een melding van een achtervolging. Het voertuig viel agenten van de Landelijke Eenheid op de A2 al op in verband met hun hoge snelheid.

Spookrijdend

Agenten van de eenheid Rotterdam wilden het voertuig in Hank controleren, na een korte stop besluit de bestuurder er toch met hoge snelheid vandoor te gaan. Politieauto’s van team Dongemond sluiten aan bij deze achtervolging. Het voertuig rijdt dan met hoge snelheid op de A27 in de verkeerde richting en crasht uiteindelijk in een bocht ter hoogte van Nieuwendijk.

Verdachten

In het voertuig zaten drie verdachten. Zij zijn middels de BTGV-procedure uit het voertuig gepraat, hierbij hebben agenten hun vuurwapen getrokken. Het gaat om een 30-jarige man uit Bergen op Zoom, een 34-jarige man uit Schaerbeek, België en 33-jarige man uit Schaerbeek, België.

Drie aanhoudingen

De drie inzittenden zijn allen aangehouden. Een van hen is rechtstreeks naar het ziekenhuis overgebracht, de andere twee zijn naar een politiecel gebracht. Later is nog een van de verdachten naar het ziekenhuis overgebracht voor behandeling.

Mogelijk explosieven in auto

Omdat het vermoeden bestond dat er mogelijk explosieven in de auto konden liggen, is ook de Explosieven Opruimingsdienst ter plaatse geweest. Zij hebben het voertuig gecontroleerd, maar niets aangetroffen. Het voertuig is weggetakeld voor verder onderzoek en de A27 is enige tijd afgesloten geweest voor onderzoek.