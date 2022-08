Wat voor soort binnendeuren zijn er?

Toch spelen ook deze een belangrijke rol bij de sfeer van een huis. Er is veel variatie: kijk bijvoorbeeld eens bij DHK Nederland voor een uitgebreid aanbod!

Een zwarte houten deur of een industriële binnendeur wit?

Zoals gezegd kan een binnendeur ontzettend bijdragen aan de stijl die een huis heeft. Het verschil tussen verschillende soorten, maten en modellen deuren komt namelijk in elke kamer van het huis terug, en is zodoende een erg belangrijk decoratief element.

Als je hier geen aandacht aan besteed, kan het zomaar zijn dat kamers toch niet helemaal goed aanvoelen, omdat er een element is dat niet goed aansluit bij de rest van je inrichting. Het is dan ook eigenlijk helemaal niet gek dat er zo ontzettend veel maten en modellen op de markt zijn: hiermee kun je ook het laatste gedeelte van je kamer stijlen, en daarmee de kamer eindelijk helemaal afmaken!

Verschillende soorten binnendeuren van DHK Nederland

Maar wat voor soorten binnendeuren bestaan er dan allemaal? Er zijn er dusdanig veel dat het lastig is om een overzicht te geven, maar er zijn wel een aantal eigenschappen waarin de deuren kunnen verschillen. De eerste, en tegelijk ook de belangrijkste, is het materiaal waarvan de deur gemaakt is. Een donkere, hardhouten binnendeur heeft namelijk een compleet andere uitstraling dan een industriële binnendeur wit metaal.

Hierbij komt gelijk ook een andere belangrijke vraag kijken: wil je juist wel of juist niet glas in de binnendeur hebben zitten? Glas in de deur kan er namelijk voor zorgen dat je huis een stuk opener lijkt dan voorheen, maar kan tegelijkertijd ook een stuk privacy wegnemen, hetgeen erg vervelend kan zijn als je bijvoorbeeld puberende kinderen hebt.

Ook de kleur van het materiaal van de deur kan aanzienlijk verschillen, en daarmee een belangrijke rol spelen. Licht wit hout zal er namelijk erg anders uitzien dan zwart geverfd hout, en het is dus belangrijk om hier vooraf goed over na te denken.

Aangezien deze deuren vaak in bijna alle kleuren van de regenboog worden verkocht worden sommigen nog wel eens verleid om voor een erg uitgesproken kleur, zoals bijvoorbeeld okergeel te gaan. Denk hier wel vooraf heel goed over na: als het goed uitpakt staat het ontzettend uniek, maar als dat niet het geval is is het vaak helaas al snel foei en foeilelijk.

De duurzaamheid van binnendeuren

Als laatste is er natuurlijk nog de vraag hoe duurzaam verschillende binnendeuren zijn. Het voordeel hierbij is dat binnendeuren amper aan de elementen worden blootgesteld, en daardoor sowieso vaak al ontzettend lang meegaan.

Alhoewel een metalen deur waarschijnlijk iets langer mee zal gaan dan een houten deur is de kans dat deze deuren eerder kapot gaan door een ongeluk of iets dergelijks vele malen groter dan dat ze tot het bot verslijten. Denk ook goed na over het onderhoud: vooral houten deuren moeten wel goed onderhouden worden!