Brandweer heeft akkerbrand in De Groeve snel onder controle

Brand snel onder controle

De brandweer rukte met meerdere eenheden uit en had de brand vrij snel onder controle. Wat de oorzaak van de brand is, is niet bekend.

'Voetbaldveld'

De brandweer is nog enige tijd aan het nablussen. Een stuk land ter grootte van een voetbalveld is zwart geblakerd.