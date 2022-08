Boer krijgt 80 uur werkstraf en week voorwaardelijk celstraf voor dumpen afval op A18

Boerenprotestacties

Op 28 juli 2022 waren er op de Rijksweg A18 bij Westendorp zogenoemde boerenprotestacties, gericht tegen de stikstofplannen van het kabinet. De man versperde samen met zo'n 30 anderen met zijn trekker de snelweg door afval - waaronder mest, plastic, stro en zaagsel - te dumpen, op de oprit/afrit van de A18. Na deze gecoördineerde actie rijdt de groep weg, zonder zich te bekommeren om de veiligheid van medeweggebruikers. Door deel te nemen aan de actie veroorzaakte de man een gevaarlijke situatie voor medeweggebruikers. Na afloop van de actie is het afval in overleg met Rijkswaterstaat verwijderd.

Acties niet goed doordacht

De man is geen initiatiefnemer van de actie, maar de man sloot wel actief aan en dumpte ook stro. De man bekent dat hij de snelweg heeft versperd. Tijdens de zitting gaf de man aan dat hij zich liet meeslepen en spijt had van deze actie. Hij had de gevolgen voor anderen niet goed doordacht en geeft aan dat hij hier straf voor verdient. De man is direct na het leegstorten van de kiepwagen opgepakt en zat 4 dagen in de cel. Dit maakte veel indruk op hem en zijn gezin.

Strafbepaling

De man bracht samen met anderen door het versperren van de A18 zijn medeweggebruikers in gevaar. De rechter benadrukt dat de vrijheid van demonstratie een belangrijk recht is, maar je mag daarbij geen anderen in gevaar brengen. De rechter veroordeelt de man tot een werkstraf van 80 uur met een voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 week. Aan het voorwaardelijke deel zit een proeftijd van 1 jaar.

Schadevergoeding Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat diende een schadevergoeding in voor het verplaatsen van materiaal naar de berm en het nemen van veiligheidsmaatregelen tijdens de actie. De rechter veroordeelt de man hoofdelijk tot het betalen van een schadevergoeding van ruim 3.600,- euro. Dit betekent dat de man de mogelijkheid heeft de schadevergoeding deels te verhalen op anderen.

Zitting medeverdachte

Een andere man staat volgende week donderdag op zitting. Hij wordt verdacht van dezelfde handelingen op 28 juli.