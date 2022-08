Bestuurder verlaat plaats ongeval

Het was even zoeken voor politie en ambulance omdat de tussen de opgegeven hectormeterpaal en de daadwerkelijke plaats van het ongeval bijna een kilometer verschil zat.

Op de locatie was vannacht een personenauto van de weg geraakt en in een droge bermsloot tot stilstand gekomen. Toen de hulpdiensten bij de auto kwamen, was er niemand meer in de auto aanwezig.

Politie heeft de auto gemarkeerd met een lint, zodat voorbijgangers weten dat de politie op de hoogte is van het ongeval. De bestuurder(ster) zal vandaag een bezoekje van de politie kunnen verwachten.