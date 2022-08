Explosie voor horecazaak; Kleine-Gartmanplantsoen te Amsterdam

In de nacht van vrijdag 12 op zaterdag 13 augustus 2022 zijn personeelsleden van een horecagelegenheid op het Kleine-Gartmanplantsoen in Amsterdam opgeschrikt door een explosie. Door de explosie is een raam van het gebouw vernield. Niemand is gewond geraakt.

Omstreeks 04.10 uur waren personeelsleden van de horecagelegenheid nog in het pand toen zij een harde knal hoorden. De knal wass dusdanig hard dat ook het uitgaangspubliek en verschillende politie-eenheden op straat het horen en een schok voelen door hun lijf. Ter plaatse hebben politie-eenheden de omgeving afgezet en hebben specialisten waaronder medewerkers van de Forensische Opsporing onderzoek gedaan. Meerdere politie-eenheden hebben in de omgeving gezocht naar de verdachte(n) maar die is vooralsnog niet aangehouden.

Verdachte en vluchroute

De verdachte is met een andere persoon komen aanlopen vanaf de Stadhouderskade over het Max Euweplein. Vervolgens liep de verdachte alleen in de richting van de horecazaak en laat daar een explosief achter. Toen het explosief ter ontploffing kwam, vluchtte hij rennend naar de Stadhouderskade. De verdachte heeft een licht getinte huidskleur en heeft ten tijde van het incident donkere kleding aan.