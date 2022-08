Grote brand bij autobedrijf met US cars

De brandweer kwam met veel materieel ter plaatsen om de vlammenzee te doven. Zowel het pand als verschillende auto’s buiten werden door de brand verwoest. Of het vuur binnen of buiten is ontstaan is ons niet bekend. Op een van de auto’s op het buitenterrein was het logo van activistische beweging Extinction Rebellion gespoten. In eerste instantie was met druk met het bestrijden van de brand en het voorkomen van overslag naar belendende panden, later zal de politie het hele geheel onderzoeken.