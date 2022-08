Politie onderzoekt schietincident in Koog aan de Zaan

Rond 23.30 uur kreeg de politie een melding dat er in de Leliestraat geschoten zou zijn. Vlak na het incident hebben getuigen vijf jongens zien wegrennen in de richting van de Anemoonstraat. Na een zoekslag in de omgeving heeft de politie de verdachten niet aangetroffen. Er raakte bij het incident niemand gewond. Ook is er geen schade aangericht.