Vogelgriep vastgesteld in Maurik

In Maurik is op een grootouderdierenbedrijf voor vleeskuikens vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 24.000 kippen op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

In de 1- en 3-kilometer zone van het besmette bedrijf liggen geen pluimveebedrijven. In de 10-kilometerzone liggen 9 pluimveebedrijven, waarvan 1 pakstation.

Het bedrijf ligt in regio 13, waar de regionale ophok- en afschermplicht op 14 juli 2022 is ingetrokken. Dit blijft voorlopig zo, omdat de kans op besmetting in deze regio door de deskundigen als gering werd ingeschat. Een enkele uitbraak past bij dit risico.

De deskundigengroep dierziekten komt volgende week bijeen voor een nieuwe risicobeoordeling.

Vervoersverbod

Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast gelden regels voor de jacht, zo is het in dit gebied onder andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren. Bekijk de actuele besmettingen op de kaart in de Dierziektenviewer van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).