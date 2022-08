Brandweerlieden druk met 'kat in het nauw'

Buurtbewoners van het Spoorven in Veghel belde woensdagavond laat omstreeks 23.20 uur de brandweer vanwege een kat die mogelijk in nood was.

Verstopt in tuin

Volgens buurtbewoners zou de kat in de brandgang zijn aangevallen, en daarna een tuin in zijn gevlucht. De bewoners van het huis was het beestje zich verstopt had, waren op dat moment niet thuis.

Kat terug naar huis

Na overleg kregen de brandweerlieden toestemming om de tuin te betreden. Op het moment dat zij in de tuin op zoek gingen, nam het beestje de benen en vluchtte terug naar de eigenaresse thuis. Op het eerste gezicht lijkt het beestje niet gewond te zijn. Enkele buurtbewoners keken toe hoe de brandweer de klus klaarde.