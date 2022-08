OM: ‘Illegale boerenacties ontoelaatbaar’

De verdachte stuurde in een groepsgesprek in WhatsApp: ‘Vanavond nog mensen zin in een toertocht door de Achterhoek, rond 21 uur, inclusief kipper met spulletjes?’ Ook faciliteerde hij een bijeenkomst in aanloop naar de boerenactie: ‘20:30 /21 uur, staat hier de koffie klaar vanavond’. Voor deze organiserende rol moest hij zich vandaag voor de politierechter verantwoorden.

De officier van justitie: ‘Zijn uitlokkende rol is bepalend geweest is het versperren van de A18 op 28 juli 2022. Zonder zijn handelen was de blokkade er toen en daar niet geweest. Naast eerder genoemde consequenties van de actie heeft verdachte tevens bijgedragen aan de onrustige sfeer die er in Nederland hangt. Ik neem verdachte dan ook zeer kwalijk dat hij door middel van het sturen van twee berichten en het houden van een korte bijeenkomst bij hem thuis op een zeer vervelende wijze heeft bijgedragen aan een situatie in Nederland die schadelijk is voor de hele maatschappij.’

Vorige week werd een verdachte veroordeeld voor het dumpen van afval en het blokkeren van de snelweg tijdens dezelfde actie. Tijdens die zitting werd een vordering van Rijkswaterstaat van 3600 euro hoofdelijk toegewezen. Ook tegen deze verdachte doet Rijkswaterstaat die vordering.

Het OM roept toekomstige actievoerders in het kader van boerenprotesten op om de regels en wetten zoals die gelden in acht te nemen. Vrijheid van meningsuiting en het recht op demonstreren is een groot goed, maar op het moment dat er strafbare feiten worden gepleegd, er gevaar ontstaat voor de verkeersveiligheid en/of er schade wordt toegebracht aan onroerend goed (zoals snelwegen), dan wordt dat niet getolereerd. Daders worden vervolgd en bestraft.

Eerder verscheen al een aantal verdachten met betrekking tot de boerenprotesten voor de rechter. Zij werden veroordeeld tot (lange) taakstraffen en/of voorwaardelijke gevangenisstraffen. Degenen die definitief veroordeeld zijn, hebben nu een strafblad.

Op korte termijn moeten nog meer verdachten zich verantwoorden voor hun rol in verschillende boerenacties, onder meer voor het protest in de omgeving van de woning van minister Christianne van der Wal (Stikstof). Ook zij zullen wat het OM betreft niet onder de consequenties van hun daden uit komen.