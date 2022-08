Drie mannen gewond en aangehouden na steekincident Haarlem

In de nacht van zaterdag op zondag vond rond 05.00 uur in Haarlem in de Schoutensteeg een steekincident plaats. 'Een 21-jarige man uit Haarlem, een 29-jarige man uit Amsterdam en een 22-jarige man uit Vijfhuizen zijn aangehouden', zo meldt de politie zondag.