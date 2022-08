Gewonde militair getroffen door kogel van een collega

De militair die in Irak levensgevaarlijk gewond is geraakt, is getroffen door een kogel van een collega. Het incident deed zich zondag voor tijdens een wapenonderhoud op het militaire vliegveld in Erbil. Hier doet een rechercheteam van de Koninklijke Marechaussee onderzoek.

De gewonde is in eerste instantie in kritieke toestand opgenomen in een militair hospitaal in Bagdad en daar geopereerd. Gisteren is hij per vliegtuig naar het ziekenhuis op de militaire basis in het Duitse Ramstein gebracht.

Over de toestand van de militair worden verder geen mededelingen gedaan. De gewonde militair is een soldaat van het 11e bataljon van 11 luchtmobiele brigade uit Schaarsbergen.

Nederland heeft in Erbil ongeveer 120 militairen ingezet om hier coalitiepartners, de militaire vliegbasis en omliggend gebied te beveiligen.