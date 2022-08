Gewonden na zware explosie in appartementencomplex Zutphen

Woensdagmiddag heeft zich even voor 16.30 uur een zware explosie voorgedaan in een appartementencomplex aan de Halvemaanstraat in Zutphen. Voor zover op dit moment bekend zijn daarbij drie personen gewond geraakt.

Forse schade aan pand

De schade aan het pand is enorm. Aan de achterzijde is vrijwel de hele gevel weggeblazen en overal liggen er brokstukken. Volgens de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland is er geen sprake meer van brand. De oorzaak van de zware explosie is op dit moment nog niet bekend maar mogelijk betreft het een explosie veroorzaakt door gas gezien de impact. Alle hulpdiensten zijn aanwezig.

Update 18.10 uur

Van de drie personen die gewond zijn geraakt bij de explosie zijn er 2 overgebracht naar het ziekenhuis. Er zal door de brandweer nog verder gezocht worden naar mogelijke slachtoffers.

Pand gestut vanwege instabiliteit

Omdat het pand door de explosie instabiel is geworden komt het specialistisch team van de brandweer ter plaatse om het pand te stutten.