Trailer supermarktketen Jumbo afgebrand bij distributiecentrum Veghel

Donderdagmiddag werd de brandweer rond 16.10 uur gealarmeerd voor een brandende vrachtwagentrailer bij het Jumbo distributiecentrum aan De Amert in Veghel.

Felle brand

De felle brand ging gepaard met hevige rookontwikkeling die vanaf grote afstand zichtbaar was. De brandweer schaalde op naar middelbrand en kwam met twee blusvoertuigen en een waterwagen ter plaatse. Een in allerijl gealarmeerde schuimblushaakarmbak kwam nog wel ter plaatse maar diens inzet was niet meer nodig.

Brandalarm

In het distributiecentrum ging het brandalarm af, personeel werd ontruimd en buiten opgevangen. Hoe de brand kon ontstaan is ons niet bekend. Naast de brandweer was ook de politie korte tijd ter plaatse.