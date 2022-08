FIOD stuit op 20 miljoen illegale sigaretten in loods in Haarlem

De FIOD heeft na een controle door de Douane afgelopen donderdag 25 augustus op een bedrijventerrein in de gemeente Haarlemmermeer ruim 20 miljoen illegale sigaretten en 23 duizend kilo illegale tabak inbeslaggenomen. Dit meldt de FIOD vrijdag.

Loods

'In een loods stonden pallets met in plastic verpakte dozen met daarin sloffen sigaretten en tabak, maar ook met grote hoeveelheden verpakkingsmateriaal, filters en vloeipapier. Er is niemand aangehouden', aldus de FIOD.

Vernietigd

Het is nog onbekend voor welk land de sigaretten en tabak waren bestemd. Als deze op de Nederlandse markt terecht zouden zijn gekomen, was een bedrag van circa 8,6 miljoen euro aan accijnzen ontdoken. Alle sigaretten en tabak zijn inmiddels afgevoerd en worden vernietigd. De FIOD doet onderzoek dat onder leiding staat van het Functioneel Parket.