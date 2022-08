Man (37) wordt onwel in politieauto en overlijdt in ziekenhuis

Donderdagmiddag is een man in het ziekenhuis overleden die door de politie werd overgebracht naar een locatie om beoordeeld te worden maar onderweg in de politie plotseling onwel werd. 'Het gaat om een 37-jarige man uit de gemeente Brummen', zo meldt de politie vrijdag.