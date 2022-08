Schietincident Delfzijl, getuigen gezocht

Rond 22.30 uur heeft zaterdagavond 27 augustus een schietincident plaatsgevonden aan de Kleine Belt in Delfzijl. Hierbij is er geschoten op een voertuig. Er vielen gelukkig geen gewonden. De verdachte is na het incident op een fiets vertrokken.