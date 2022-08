LTO Noord luidt noodklok: massaal dierenleed door wolf

'Vreselijk beeld'

‘Het is ontzettend pijnlijk om te zien. Boeren zorgen goed voor hun dieren. Als er dan een wolf komt die je schaap of kalf helemaal bebloed achter laat is dat een vreselijk beeld. We willen dat daar wat aan gebeurt’, aldus LTO Noord-voorzitter Dirk Bruins.

Overijssel, Drenthe en Friesland

Op dit moment is met name in Overijssel, Drenthe en Friesland te zien dat wolven landbouwdieren aanvallen. Dit leidt tot erg veel onrust onder de lokale gemeenschappen. ‘Dit zou je niet moeten willen. Mensen maken zich oprechte en terechte zorgen. Dat is ook niet goed voor het draagvlak van de wolf in Nederland’, zegt Dirk Bruins.

Specifieke gebieden aanwijzen voor wolf

De waarschijnlijke oorzaak is dat er in deze gebieden te weinig wild is. Er is dus te weinig natuurlijk voedsel voor de wolven. Hierdoor springen wolven zelfs over rasters heen om de landbouwdieren aan te vallen. Volgens LTO Noord zouden er specifieke gebieden voor wolven moeten worden aangewezen. In gebieden waar de wolf niet goed kan leven, zoals provincies met weinig wild, zou de wolf niet meer welkom moeten zijn.

Wolvenbeheer

LTO Noord roept op om toestemming om wolven te beheren. Daarbij kan gedacht worden aan het verjagen van de wolf in gebieden waar ze veel leed veroorzaken. Op dit moment is dit niet toegestaan. Tegelijkertijd nemen boeren zelf ook preventieve maatregelen, zoals het plaatsen van rasters. Momenteel is dit echter niet genoeg om de dieren te beschermen.