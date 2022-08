Omzet horeca in tweede kwartaal 2022 hoger dan voor corona

De omzet van de horeca steeg in het tweede kwartaal met 31,3 procent ten opzichte van het eerste kwartaal, meldt het CBS. Dat komt vooral door het wegvallen van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Het volume (de voor prijsveranderingen gecorrigeerde omzet) nam met 29 procent toe. Zowel de omzet als het volume lag in het tweede kwartaal van 2022 voor het eerst sinds het uitbreken van de coronacrisis hoger dan ervoor.

Vergeleken met het tweede kwartaal van 2021 was de omzet van de horeca 84,7 procent hoger. Vorig jaar had de horeca tijdens het tweede kwartaal nog wel last van coronamaatregelen.

Omzet hotels, restaurants en cafés neemt fors toe

De omzet van logiesverstrekkers, waaronder hotels en vakantieparken, steeg in het tweede kwartaal van 2022 met 37,9 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Hotels zetten bijna 61 procent meer om dan in het voorgaande kwartaal. De omzet van overige logiesverstrekkers, waaronder campings en vakantieparken, nam in het tweede kwartaal veel minder sterk toe (2,5 procent). Dat komt doordat hotels veel harder zijn geraakt door de coronacrisis dan overige logiesverstrekkers.

De eet- en drinkgelegenheden hebben in het tweede kwartaal 29,1 procent meer omgezet dan een kwartaal eerder. De omzet van alle onderliggende branches steeg. Van cafés nam de omzet, met 48,9 procent, het sterkst toe. Restaurants boekten in het tweede kwartaal 36,2 procent meer omzet dan een kwartaal eerder. Deze beide branches profiteerden sterk van het wegvallen van de maatregelen. De omzet van fastfoodrestaurants steeg met 5,8 procent en die van kantines en catering steeg met 34,5 procent.