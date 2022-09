Fietser gewond bij aanrijding in Sint-Michielsgestel

De hulpdiensten werden donderdagochtend omstreeks 10:25 uur gealarmeerd voor een verkeersongeval op de Hoogstraat in Sint-Michielsgestel. Een automobiliste kwam daar in botsing met een fietser, vermoedelijk hebben zij elkaar over het hoofd gezien.

Ambulancepersoneel ontfermde zich over de fietser, welke na de eerste controle ter plaatse per ambulance is overgebracht naar het ziekenhuis. Door het ongeval is de vooruit van de personenauto vernield. De personenauto daarom door een bergingsbedrijf afgevoerd, de fiets is bij buurtbewoners gestald.