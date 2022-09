Vogelgriep vastgesteld in Bunschoten-Spakenburg

In Bunschoten-Spakenburg (provincie Utrecht) is bij een hobbyhouder met sierwatervogels vogelgriep vastgesteld.

Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 150 vogels op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

In de 1 kilometer zone van het besmette bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven. In de 3 kilometer zone liggen 2 pluimveebedrijven die door de NVWA worden gescreend op vogelgriep. Daarnaast worden deze bedrijven de komende 14 dagen intensief gemonitord op ziekteverschijnselen die op vogelgriep kunnen wijzen. In de 10 kilometer zone liggen 20 pluimveebedrijven, waarvoor het vervoersverbod per direct geldt.