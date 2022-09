Mobiel medisch team ingevlogen voor medische noodsituatie woning in Schijndel

De hulpdiensten werden donderdagmiddag omstreeks 13.45 uur gealarmeerd voor een medische noodsituatie bij een woning aan de Lavendelhof in Schijndel.

Traumahelikopter

Twee ambulances, politie en ook een traumahelikopter werden opgeroepen voor het incident. Deze laatste landde op een grasveld nabij supermarkt Spar aan de Papaverstraat in Schijndel.

Ziekenhuis

De betrokkene is per ambulance onder begeleiding van een trauma arts naar het ziekenhuis in Tilburg vervoerd. De inzet van de traumahelikopter trok het nodige bekijks van voorbijgangers en omwonenden.