Grote brand in bosgebied Best

In de nacht van donderdag op vrijdag werd de brandweer gealarmeerd voor een brand in de bossen nabij de Schietbaanlaan in Best. Er werd snel opgeschaald naar grote brand. De brandweer bestreed het vuur met drie tankautospuiten (Best, Son en Breugel en Oirschot) en werden ondersteund door meerdere watercontainers (Best, Bergeijk, Heeze en Reusel).