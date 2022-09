'Zoon die vader doodde niet strafbaar'

De man (33) die in december vorig jaar in Amsterdam zijn 84-jarige vader heeft gedood, verkeerde in een psychose. Dat hebben gedragsdeskundigen vastgesteld.

Op het moment dat hij zijn vader doodde was hij ontoerekeningsvatbaar. Het OM vroeg de rechtbank vandaag de man te ontslaan van alle rechtsvervolging en hem de maatregel van TBS met voorwaarden op te leggen.

De ontoerekeningsvatbaarheid doet niets af aan de ernst van deze zaak, zei de officier van justitie vandaag op zitting. “Aan de nabestaanden is onzeglijk veel leed toegebracht. Het wrange in deze zaak, is dat dit voor verdachte evenzeer geldt. Het is ook zijn vader die hij de rest van zijn leven moet missen, wetende dat hij, door zijn geestesziekte, hier verantwoordelijk voor is”, aldus de officier van justitie in haar requisitoir.

In de vroege ochtend van 27 december 2021 treft thuiszorg het levenloos lichaam van een 84-jarige man aan in zijn seniorenwoning aan de Koornhorst in Amsterdam. Zijn zoon is dan de woning aanwezig. In het bijzijn van de wijkverpleegkundige belt hij 112. Hij meldt dat ‘er iemand is vermoord’ en dat hij degene is die het heeft gedaan. Agenten die op de melding reageren, houden de man voor de woning van zijn vader aan.

Blackout

De man verklaarde dat hij in de nacht van 26 december op zondag 27 december 2021 met zijn vader aan het praten was. Zijn vader zou een opmerking hebben gemaakt die bij hem niet in goede aarde viel. Wat zijn vader precies zei, weet hij niet meer. Wel dat hij met twee vingers op het hoofd van zijn vader tikte. Zijn vader zou hem in zijn vinger hebben gebeten en de verdachte beet hem terug. Het ging daarna heel raar volgens de verdachte. Ze vielen voorover en hij is op zijn vader terechtgekomen. Op dat moment kreeg hij een blackout. Wat er is gebeurd tijdens die blackout kan hij zich niet meer herinneren.

Op basis van alle bevindingen in het dossier stelt de officier van justitie vast dat de verdachte met zijn vader heeft gevochten en uiteindelijk heeft gewurgd of gesmoord. Dat heeft geleid tot de dood van de 84-jarige man.

Niet toe te rekenen

De verdachte is door een psychiater en psycholoog onderzocht. Zij stellen vast dat bij de verdachte sprake is van een psychotische stoornis die zijn denken en handelen tijdens de vechtpartij volledig heeft gestuurd. De dood van zijn vader is hem volgens de gedragsdeskundigen niet toe te rekenen. Ze vinden beiden dat hij moet worden behandeld en adviseren de rechtbank hem TBS met voorwaarden op te leggen. De officier van justitie heeft dit advies overgenomen.

De rechtbank doet op 16 september uitspraak.