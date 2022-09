Rusland dreigt olie- en gasimporten naar Europa stop te zetten

Wanneer westerse landen doorgaan om energieprijsplafonds in te voeren, dan zal Rusland per direct alle olie- en gasimporten naar Europa stopzetten.

Dat is waar Russische functionarissen Europa vrijdag mee waarschuwde toen de G7-groep, van geïndustrialiseerde landen, in een verklaring zeiden dat het "dringend" op zoek was naar een prijsplafond voor Russische olie en gas. De voormalige Russische president Dmitri Medvedev zei vrijdag op Telegram dat Rusland deze winter alle olie- en gasleveringen aan Europa zou blokkeren als de limieten worden ingevoerd.