Vier doden en een gewonde bij ernstig verkeersongeval Oud-Gastel

Vrijdagavond heeft er zich een ernstig verkeersongeval voorgedaan in het Brabantse Oud-Gastel waarbij twee vrouwen en twee kinderen om het leven zijn gekomen en een kind gewond is geraakt. Dit meldt de politie vrijdagavond.

Slachtoffers

'Een moeder (39) en haar zoontje (8) en dochtertje (10) kwamen om het leven. Ook een vrouw van 42 jaar oud overleed ter plaatse, haar dochtertje (9) is gewond overgebracht naar het ziekenhuis in Rotterdam. Ze komen allemaal uit Bosschenhoofd', aldus de politie.

Twee auto's

Rond 18.50 uur kreeg de politie de melding van het ernstig verkeersongeval aan de Blauwhekken in Oud Gastel. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en de weg werd door de politie volledig afgesloten

Bestuurder (27) aangehouden

Twee auto’s zijn door onbekende oorzaak op elkaar gebotst. Een van de bestuurders, een 27 jarige man uit Roosendaal, is aangehouden. Twee mannen die bij de 27-jarige Roosendaler in de auto zaten zijn naar het politiebureau meegenomen om gehoord te worden als getuige. De Roosendaler is ingesloten voor verder onderzoek.

'Diep geschokt'

Burgemeester Bernd Roks van de gemeente Halderberge: 'We zijn diep geschokt door zo'n heftig ongeval met vier dodelijke slachtoffers uit onze gemeente, waarvan twee kinderen. Als vader ben ik diep geraakt. Ik wens de nabestaanden van de slachtoffers en slachtoffertjes heel veel sterkte. Dit is een diep gemis voor onze gemeenschap.'