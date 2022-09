Politie: brand eetcafé Amstelveenseweg aangestoken

De politie gaat ervan uit dat de brand in een eetcafé aan de Amstelveenseweg vannacht aangestoken is. De vermoedelijke dader is gezien.

In de nacht van donderdag 1 op vrijdag 2 september is er brand gesticht bij een café aan de Amstelveenseweg in Amsterdam Zuid. De recherche zoekt getuigen.

Rond 03.15 uur wordt de politie gealarmeerd over de brandstichting. De politie heeft informatie dat voorafgaand aan de brand iemand zich verdacht ophield bij het pand. Deze persoon is er te voet vandoor gegaan in de richting van de Tweede Schinkelstraat. Vanwege de uitslaande brand en de daarbij behorende rookontwikkeling moesten aangrenzende panden worden ontruimd. Meerdere mensen moesten hun woning verlaten en een van hen had rook geïnhaleerd.